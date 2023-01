Connie Achurra y los problemas alimenticios que vivió en su juventud: «Tuve una bulimia brutal»

Connie Achurra dijo presente en el más reciente episodio de Todo Por Ti, espacio de Canal 13 conducido por Cecilia Bolocco donde la cocinera homenajeó a su papá, el actor Patricio Achurra.

La escritora le mostró su casa a la Chechi y sus dotes musicales con el piano. Asimismo, le indicó algunas de sus muchas manualidades y la llevó a conocer su cocina, donde hace sus reconocidas recetas en YouTube y en programas de TV, y el nutrido jardín de su casa, lleno de árboles y flores.

En ese contexto, la influencer habló de su niñez, de como lidió con el reconocimiento público su padre y la separación de sus progenitores.

El episodio traumático que marcó la vida de Connie Achurra

Respecto a lo anterior, la cocinera habló de la época en la que con sus papás separados, vivió con su padrastro y fue abusada por su hermanastro.

«Para mi familia saber la verdad fue atar cabos (…) Mi papá me decía que siempre percibió algo extraño, algo raro, que no encajaba, pero nadie se alcanzó a dar cuenta», reflexionó la influencer.

Hasta ese momento, Connie había tenido una adolescencia y juventud difíciles, con mucha inestabilidad.

«Pasé por trastornos de conducta alimentaria todo ese período. Tuve una bulimia brutal, vomité el día entero por ocho años. Comía, vomitaba, lloraba, ese era mi loop. Siempre traté de entender de grande por qué pasaba, y nunca lo relacioné con lo otro. Cuando entendí la otra historia, supe que esa era mi manera de escapar, de enfrentar ese dolor, e hice un proceso de perdonarme a mí misma por hacerme tanto daño y faltarme el respeto por tanto tiempo», explicó.

Fue producto de esos problemas alimenticios que congeló sus estudios universitarios y entró en terapia por una profunda depresión. Tras años sin resultados, probó con terapias alternativas y terminó descubriendo la alimentación saludable, adoptándola luego de que nacieron sus hijas Luciana y Julieta, hoy de 15 y 13 años.

«La maternidad me dio una claridad y me ayudó a entender que de verdad me quería mejorar y sentir contenta. Entonces empecé a cambiar la alimentación y eso me cambió la vida», sostuvo Connie, quien luego se hizo autora del libro «Cocina sana y feliz» y terminó conduciendo sus propios programas, primero en YouTube y luego en televisión, sobre cocina saludable.

Si eres víctima de víctima de Violencia Intrafamiliar (VIF) o conoces de alguien que lo esté sufriendo, acude al Fono Familia 149. Un servicio telefónico gratuito y confidencial de Carabineros de Chile.