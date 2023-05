«Tan honesto como a veces desolador»: el emotivo recuerdo de Julio César Rodríguez sobre conversación con Galee Galee en LaJunta

Desde el pasado viernes 26 de mayo que la escena urbana chilena está de luto por la muerte de Galee Galee, querido cantante de trap que ha sido recordado por varios colegas e incluso por Julio César Rodríguez.

«Siempre que nos vimos me abrazaste no me dabas solo la mano y siempre apoyaste tu cabeza en mi. Eras cariñoso! Eras el Rey, el Trap te salía por las venas y no era fácil la vida porque más allá de la fama y el éxito cuesta llevarse puesto. Que dónde estés encuentres paz y amor», expresó hace unos días el periodista en la plataforma.

«Sabías que esto es sin llorar por eso nos dejas tristes pero lleno de enseñanzas! Si de esto no aprendemos a ser mejores de nada lo haremos! Querido Gabriel mucho amor para ti, tu familia, tus amigos, tus hermanos, tus colegas, tu piño! ♥️🖤♥️🖤», complementó en parte de su reciente y emotiva publicación.

El animador de televisión y de LaJunta realizó una sentida reflexión en sus redes sociales durante el pasado sábado. Sin embargo, el «JC qué le dicen» no solo se quedó en este mensaje, ya que también recordó el paso de Galee Galee en el famoso programa de YouTube que conduce.

Julio César Rodríguez y su recuerdo de Galee Galee

«Me han preguntado mucho estos días cuál es el momento que mas me llegó de nuestra @lajunta_oficial? Es este momento que les dejo acá!», partió diciendo el animador en su cuneta de Instagram.

«De hecho es un instante del programa que jamás se me borró en el corazón! Siempre lo hablé con Matias y Bastian con el tiempo! Creo que si quieren conocer realmente a Galee Galee esta conversación en LaJunta es un momento único!», continuó señalando Julio César Rodríguez en la red social.

Para ir cerrando sus declaraciones, el conductor de LaJunta expresó: «tan honesto como a veces desolador! Las ganas de salir adelante, de darle un giro a tu vida, de trabajar por tu familia brotan en cada segundo de la conversación!!! ♥️🖤♥️🖤», cerró el periodista en su perfil.