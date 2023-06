«Él está hospitalizado»: Daniel Fuenzalida revela el delicado momento que vive con su padre

Daniel Fuenzalida, nuestro querido locutor está atravesando por un complicado momento.

Según explicó el reconocido comunicador su padre está pasando por un difícil momento familiar. Es por esto que no asistió a la radio durante los inicios de esta semana.

En este sentido, a través de su Instagram, Daniel Fuenzalida reveló el difícil momento que se encuentra viviendo.

Daniel Fuenzalida revela difícil momento familiar

«Hola, ¿qué tal?, ¿cómo están? Abro este Instagram para decir que no fui a la radio ni lunes ni martes porque mi papá ha estado un poco delicado de salud», partió señalando nuestro querido locutor.

«Está más estable, estoy más tranquilo. Por lo tanto, se vuelve a redireccionar mi vida», agregó Daniel Fuenzalida.

Además, explicó su ausencia en Radio Activa. «La razón principal es esta, estuve acompañando a mi papá lunes y martes. Él está hospitalizado, ya saliendo adelante, así que mañana miércoles me integro a la radio», expresó.

Además, nuestro querido locutor tuvo palabras para nuestro equipo. «Agradecer a mis colegas de la radio, los directores, los ejecutivos, que siempre me dan tanto apañe y tanto apoyo. En estas circunstancias me siento muy afortunado con eso. Muchas gracias a todos los que me han preguntado y mañana nos vemos», mencionó Daniel Fuenzalida.

Es importante destacar que nuestro querido locutor ha expresado en distintas ocasiones el cariño que le tiene a su padre.

Por ejemplo, durante Viña 2023. Instancia en la que Daniel Fuenzalida fue parte del jurado de la Competencia Internacional, el destacado comunicador pudo cumplir un importante anhelo e invito a su padre al importante festival.

«Lo que viví hoy día es una cuestión muy emotiva y con muchas sensaciones lindas. Pude invitar hoy día a la Quinta Vergara a mi papá. Tenerlo ahí sentado en la segunda fila conmigo fue maravilloso, una conexión tremenda, todo muy bonito» señaló en dicha oportunidad

«Yo soy medio mamón o papón, lo que ustedes puedan decir, pero hay una cuestión de que se cumplan los sueños, estar en la Quinta con mi papá, estar disfrutando ahí y que él haya vivido todo lo que vivimos fue espectacular», agregó Daniel Fuenzalida.