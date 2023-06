«Se ha hecho mítica con el tiempo»: Julio César Rodríguez recuerda su mediática entrevista a Rafael Garay

Julio César Rodríguez se refirió a detalles desconocidos de la entrevista que le realizó a Rafael Garay en compañía de Monserrat Álvarez en Contigo en la Mañana, ocho años después de alejarse de la pantalla chica y tres años más tarde de su salida de la cárcel en mayo 2020 tras más de tres años de prisión por estafas reiteradas.

En ese contexto, el «JC qué le dicen» se refirió a lo que ocurrió en el inicio de su conversación con el cuestionado economista e ingeniero comercial. «Hoy Rafael Garay dio su primera entrevista en un set de televisión después de 7 años!», señaló el animador del matinal de Chilevisión en su cuenta de Instagram.

«Partió pidiéndome perdón por una entrevista que le hice en @lateslb dónde me confirmó su cancer, cuánto le quedaba de vida y porque no se trataba en EE.UU. entre tantas cosas!», continuó diciendo Julio César Rodríguez en la red social.

Para finalizar, el también conductor de LaJunta expresó: «hoy me ha escrito mucha gente que quiere recordar ese episodio! Acá unos minutos de una entrevista que se ha hecho mítica con el tiempo!!!», cerró el periodista en su perfil.

¿Qué dijo Julio César Rodríguez sobre las declaraciones de Rafael Garay?

«Yo le hice la última entrevista en la que él decía que le quedaban meses de vida por un cáncer y estaba quedando ciego. En esa ocasión lo llevamos para todos lados del brazo porque él decía que no podía ver», declaró el animador en diálogo con Las Últimas Noticias (LUN).

En cuanto al misma engaño que sufrió el comuincador, este se refirió al posible vínculo de las preguntas de la entrevista con la polémica situación. «No, nos distanciamos de eso. Siempre cuestionamos su credibilidad, fuimos descreídos y actuamos con distancia», señaló el periodista.

«Antes, cuando decía que tenía cáncer, ¿qué podría hacer? ¿pedirle un certificado? Uno no puede cuestionar a alguien que tdice que tiene cáncer, no hay otra opción que creerle. Ahora, yo no soy quien para creerle o no. Yo espero como ser humano que él haya cambiado», confesó Julio César Rodríguez al ser consultado por la credibilidad del mediático entrevistado.