«Va a costar, pero vamos con todo»: Vale Roth se sincera sobre nueva complicación tras nacimiento de su hija

Vale Roth ha mantenido al tanto a sus fanáticos sobre todos los detalles del nacimiento de su hija Antonia, donde ha experimentado complicaciones que han provocado que no le den el alta a su retoña y otras cosas propias de la llegada al mundo de su bebita.

«La Anto tiene una inmadurez respiratoria, entonces está con una frecuencia de la respiración alterada», explicó la pareja de la chiquilla, Miguel de la Fuente, durante la última jornada.

De igual manera, el ortodoncista también destacó: «pero no ha traído ningún problema, sino que oxigena normal, tiene frecuencia cardiaca normal y todo. Pero, no se puede ir a la casa porque tiene que poder tener una frecuencia respiratoria normal y de ahí nos la pasan para poder llevarla», informó el esposo de la exgimnasta, previo a que Vale Roth entregara detalles sobre una nueva complicación que está enfrentando.

¿Cuál fue el nuevo problema que tuvo Vale Roth tras el nacimiento de su hija?

Fue a través de sus historias de Instagram donde la chiquilla de 32 años habló sobre la nueva complicación que se presentó. «Me estoy sacando leche, porque en esto se va a basar mi vida. Lo bueno es que la Anto ya se acopló bien de mi pechuguita derecha, la izquierda (…) es más difícil, cuesta un poco más», contó la ex Calle 7 y Rojo en la mencionada red social.

«Estuve todo el día masajeándome las pechugas, porque están congestionadas y duelen. Pero tengo que drenar, aplicar calor primero y sacar la leche, cada dos horas y media, 20 minutos por pechuga», siguió relatando Vale Roth en sus historias.

De igual manera, la ex Aquí se baila se refirió a lo que ha tenido que enfrentar durante la complicada situación. «Va a costar, pero vamos con todo. Me da lo mismo no dormir, no me interesa, pero quiero que la Anto se mejore y punto», complementó la chiquilla que recientemente se convirtió en madre.

«No he dormido casi nada, como 2 horas y estresarse mucho no ayuda mucho en la producción de leche. Tengo que estar tranquila, para que la lactancia sea lo mejor posible», declaró Vale Roth en su cuenta personal, junto con añadir: «me estoy nutriendo súper bien, no comiendo tonteras. Quiero comer puras cosas sanas, para que le haga bien a la Anto, quiero lo mejor para ella», cerró mediante su perfil de Instagram.