«Veremos si hace la cama»: los crueles comentarios contra la ex de Pailita tras su ingreso a Gran Hermano Chile

Gran Hermano Chile presentó a los flamante 18 participantes del reality más famoso del planeta, en el que destacó el ingreso de ni más ni menos que Skarleth Labra, la joven de 18 años que saltó a la fama tras su intensa relación con Pailita.

Hay que destacar que la chiquilla que es bailarina e influencer, llegó con el objetivo de dejar atrás su polémico pasado con el conocido artista urbano chileno, con el fin de brillar con luz propia.

Las reacciones al ingreso de la expolola de Pailita

«¡Skarleth ingresa a #GranHermanoCHV! 👁‍🗨», escribió la cuenta oficial de Gran Hermano Chile. Esta publicación se subió después de que Skarleth Labra hizo su aparición en la casa-estudio ubicada al otro lado de la cordillera.

La publicación sumó cerca cinco mil corazones y más de 700 comentarios. Estas reacciones en el perfil del reality hicieron referencia a la antigua relación de la chiquilla de 18 años con Pailita y a la actual vida amorosa de Skarleth.

«veremos si hace la cama»; «Cual es tu logro? *ser ex de pailita*»; «‘Ya no esta ultra sola’ JFKSKDKSKS WEA BUENA»; «Amiga no se entra pololeando a un reality»; «HODA TÚ», escribieron en la red social.

¿Quién es Skarleth Labra?

Desde pequeña se ha dedicado a la danza, siendo una destacada bailarina que ha participado en diversas competencias nacionales, panamericanas y mundiales. Esa actividad la llevó a conocer a Pailita con quien mantuvo una relación sentimental intermitente, pero intensa.

Ella se proyectó con esta pareja, sin embargo, la relación no funcionó y sintió que la exposición que le provocó no fue del todo positiva. Es por esa razón que se presentó al casting, quiere que la conozcan por su personalidad y no por ser «la expolola de».

Skarleth Labra siente que su simpatía y dulzura puede conquistar al público y ganar Gran Hermano Chile.