«Bambino date cuenta»: arremeten contra Alessia tras regreso de participantes «expulsados» en Gran Hermano Chile

La tarde del miércoles 5 de julio quedó la grande en las redes después de una impactante noticia sobre el reality Gran Hermano Chile, que terminó siendo ni más ni menos que solo una prueba.

Recordemos Constanza Capelli y Fernando «Bambino» Altamirano fueron «expulsados» y separados de la casa más famosa del mundo. Esto fue una «sanción» del propio Gran Hermano que terminó siendo un desafío con el fin de optar por una gran sorpresa para toda la casa.

«Nos encargaron una misión secreta, obviamente. Gran Hermano nos dijo que estuviéramos en el ‘zoom’ (la sala) durante horas; mirándolos a ustedes a través de un televisor, dándole la información de que nosotros habíamos sido falsamente expulsados y si nosotros aguantábamos esta misión…», comenzó diciendo Coni previo a darle la palabra a Fernando.

Asimismo, Bambino lanzó lo siguiente: «bueno, me cuesta un poco hablar… si nosotros superábamos esta misión Gran Hermano se iba a rajar con un asado para toda la casa», explicó el oriundo de Cabrero antes de explicar cómo enfrentó la díficil situación.

¿Qué dijeron las redes sociales tras la misión secreta de Gran Hermano Chile?

Cabe destacar que tal como se planteó en las redes, tanto Coni como Fernando no dejaron la casa y solo se trataba de una broma de Gran Hermano Chile. No obstante, esta humorada del reality de Chilevisión mantuvo un detalle durante antes y después de que se revelara la verdad: el apoyo a Bambino y las críticas contra Alessia.

Hay que recordar que después de la presunta salida de los jugadores del programa, la oriunda de Concón no se mostró muy afectada por la salida de su «pinche». Incluso, destacó que su objetivo al entrar al reality era impulsar su carrera de cantante y no estar en pareja. Esto claramente generó las reacciones de los cibernautas cuando se llevó a cabo la misión secreta y después cuando se reveló la verdad sobre la presunta expulsión de los chiquillos.

«Bambino, ni con ver con sus propios ojos se dio cuenta xd»; «Bambino salga de ahí soldado. Cómo todos se dan cuenta menos él 🤦‍♂️»; «al bambino le falto decirle te amo nomas jdjsksks»; «Que alguien le diga a bambino que ahí no es por favor»; «Bambino date cuenta!!!»; «Bambi no me recuerda a Roca, cuando seguía a Mariana», escribieron en el perfil de Instagram de Gran Hermano Chile.