«Lávate la boca»: Así fue la fuerte pelea entre Coni y Fran en Gran Hermano Chile

Recientemente, Constanza y Francisca protagonizaron una fuerte discusión en Gran Hermano Chile.

Esto ocurrió luego de la fiesta del miércoles. Instancia en la que Trinidad estuvo muy cercana a otras concursantes e incluso le contestó mal a la bailarina.

Ante esto, en conversación con la Pincoya, Coni expresó su molestia y señaló que se sintió traicionada por su amiga. «Tu lealtad debería ser con la gente con la que está contigo», mencionó.

Posteriormente, en la cocina de la casa de Gran Hermano Chile se desató la feroz pelea entre las participantes del reality de Chilevisión.

fuerte pelea en Gran Hermano Chile

Fue en la cocina que Fran se dirigió a Constanza para consultarle: «¿Te puedo hacer una pregunta? ¿A qué te refieres con lealtad?».

Ante esto la bailarina le respondió que no tiene nada que ver con ella.

Sin embargo, la discusión empezó a subir de tono y Fran le sacó en cara un delicado problema a Coni. «¿Por qué siempre reaccionas así con copete? Como que eres muy agresiva!», le dijo la participante de Gran Hermano Chile.

Esto hizo que la joven estallará contra la rubia. «¿Qué tiene que ver el copete? Cuando tu amigo Ariel me sacó la huea del copete, son iguales (…) Lávate la boca», contestó.

De todas formas, esto no quedó hasta acá. «Es lamentable que siempre te expreses con copete y nunca sin copete», le señaló Fran a la bailarina.

«Te gusta el conflicto. La hueá del copete es donde quieres hincar, porque tú sabes que me duele. Eres una insensible (…) A mí no me faltas el respeto con lo del alcohol, payasa, descerebrada», le dijo Constanza a la participante de Gran Hermano Chile.

«Yo lo paso mal con un conflicto, a diferencia de ti, que estás cagada de la risa cuando una persona lo pasa mal (…) Y mi problema nunca fue con el alcohol, fue con la cocaína», complementó Coni.

Luego de esta fuerte pelea que se vivió en Gran Hermano Chile, Constanza se dirigió a la pieza donde se desahogó entre lagrimas y encaró a Trinidad.