«Andabas lamiendo huevos»: Ignacia Michelson hizo pebre a Fran en su caótica llegada a Gran Hermano Chile

La noche de este jueves, se vivió uno de los capítulos más tensos y polémicos de Gran Hermano Chile. Pues en medio del programa hizo su esperado ingreso nada más ni nada menos que Ignacia Michelson, quien no demoró ni siquiera un minuto para dejar la grande dentro de la casa, lanzándose en picada en contra de Fran Maira.

Y es al momento de entrar, ya empezó con cosas, ya que Nacha le negó de entrada el saludo a la chiquilla. «No, tú no me saludes. Lo único falso que quiero son mis tetas. Vamos a tener una conversación».

Tras unos minutos luego del caótico ingreso de Michelson, Fran le comentó al resto de los participantes: «Está bien alguien que me venga a huev… poh. Ella viene a hacer su papel. Me viene a huev… a mí. Afuera no nos llevábamos tan bien. Ella no se lleva bien con ciertas amigas mías…».

Ignacia Michelson hace bolsa a Fran Maira en Gran Hermano Chile

Al volver a verse las caras, la modelo puso en contexto su mala onda con Francisca al resto de sus compañeros. «Yo a Fran la conozco de afuera. Hemos tenido varios conflictos, hemos hablado y siento que tú… eres buena onda en la cara, pero por detrás andas con la cizaña ¿Por qué? Si te molesta algo, dilo. En vez de decirlo por detrás», comentó, dejando a todos con la cara desfigurada.

Ante esto, Fran le contestó: «Yo soy como soy. Tú no eres nadie para venir a decirme lo que tengo que hacer bien o no…», alcanzó a decir antes de ser interrumpida nuevamente por la ex de Marcianeke, quien siguió lanzando dardos.

«Lo mismo que haces aquí, lo haces afuera (…) Le lames el culo… ¿Te digo quién soy? Soy la pendeja que te arrodillaste en la casa de Mati Pardo… ¿o se te olvida? Así andabas lamiendo huevos…», expresó justo antes de que cortaran la transmisión de Gran Hermano Chile.

