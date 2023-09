¿De Doble Tentación a Tierra Brava?: El palo de Daniela Aránguiz a supuesto confirmado para el reality de Canal 13

Tierra Brava se ha posicionado como tema obligatorio de la pauta farandulera chilena y en Zona de Estrellas lo saben, principalmente la panelista Daniela Aránguiz.

Cabe mencionar que la relación de la ex chica Mekano con el reality se debe a que uno de los posibles confirmados para el programa de Canal 13 está vinculado a ella. Pues el presunto chiquillo que se confirmaría pronto sería Luis Mateucci, uno de los últimos «pinches» que se le han conocido a la panelista del espacio farandulero.

Hay que mencionar que el chico reality ya estuvo en dos programas relacionados con el formato de Tierra Brava. El primero fue «¿Volverías con tu ex?» en 2016 donde entró con su ex, Bárbara Córdoba, y que finalmente ganó junto a Oriana Marzoli. Mientras que en 2017 estuvo en «Doble Tentación», donde en la semana 13 fue expulsado con la española-venezolana por transgredir las reglas.

El palo de Daniela Aránguiz al supuesto confirmado para el reality de Canal 13

En el marco de las especulaciones sobre los confirmados para Tierra Brava, en Zona de Estrellas le dieron protagonismo a Daniela Aránguiz, quien habló de su relación con Luis Mateucci.

«Con Luis somos amigos, nos llevamos regios», aseguró la ex chica Mekano, quien además agregó: «Si llegase a ser así que entre solterito», complementó la panelista del programa farandulero.

Igualmente, Daniela Aránguiz también añadió: «yo estoy en una etapa de mi vida en que no dejaría de hacer nada por nadie, y no me gustaría que no dejaran de hacer nada por mí», declaró la chiquilla.

Pero la cosa no se quedó en lo anterior, ya que la ex chica Mekano se refirió a un supuesto telefonazo que le habría llegado a Luis Mateucci desde Chilevisión.

«Entonces, si es que llegara a entrar, porque yo tenía entendido que iba a ‘Gran Hermano’, pero a cualquiera de los dos reality que entre, yo le deseo lo mejor y que entre soltero, que juegue y lo pase chancho. Lo que fue, fue y se agradece el tiempo», manifestó Daniela Aránguiz.