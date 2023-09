«La copia de la otra ordinaria»: Hacen bolsa a la nueva confirmada del reality «Tierra Brava» de Canal 13

El anuncio de Valentina «Guarén» Torres en «Tierra Brava» no cayó bien entre los cibernautas que la hicieron pebre en redes.

«¡CONFIRMADA! 🤩 Valentina Torres , la «Guarén» es la quinta participante en llegar al nuevo reality de Canal 13 #tierrabrava13 🔥», señalaron en el Instagram del programa que se estrenará en octubre, mediante la bajada de un video de presentación de la chiquilla.

Asimismo, a través de la misma publicación los usuarios no quedaron indiferentes ante la confirmación de la nueva integrante del espacio de Canal 13.

«Que fomeeeeeeeeeeeee»; «Tuvimos que aguantar a fran y ahora a esta otra 😩»; «Todavía no empiez el reality y se me cayeron brigido con este personaje»; «Guarén al 3331 💋»; «Esta misma es la que andaba ofreciendo pegarle a otra mujer???? PÉSIMO CANAL 13»; «La copia de la otra ordinaria de la francisca, su amiga. Utiliza las mismas palabras, gestos y sonidos🤮», escribieron en las redes.

¿Qué se puede esperar de la «Guarén» en el reality de Canal 13?

Sobre los desafíos del programa, Valentina Torres dice no tener problemas con la vida de campo ni con las competencias.

«Me encanta la vida de campo, como soy Hannah Montana, me puedo vestir de glamour en la ciudad, pero también soy Miley de Tennessee. Y puedo ser pésima en las competencias, pero algo hace que me salve siempre. Mi habilidad es el apoyo, estar gritando por los demás. Igual me estoy poniendo en forma, ya entré al gimnasio», contó la chiquilla.

En torno a su vida sentimental, en tanto, la «Guarén» admite que no sabe lo que pasará. «Estoy soltera y abierta a cualquier cosa. No estoy buscando nada, pero soy tan impulsiva que no sé lo que va a pasar. Me gusta tomar mis cosas y tomar un avión a cualquier parte, acabo de volver de México, después me fui a Ibiza. Cuando entro a este reality no sé qué estoy buscando, solamente voy a ir a pasarlo bien y que sea lo que tenga que pasar», aseguró Valentina Torres.