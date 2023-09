«No quise encerrarme en el psiquiátrico y opté por el reality»: Canal 13 confirma a la quinta participante de «Tierra Brava»

Después de la confirmación de Junior Playboy, Eva Gómez, Pamela Díaz y Jhonatan Mujica, desde Canal 13 revelaron a la quinta participante del reality «Tierra Brava»: Valentina «Guarén» Torres.

La chiquilla se define como «Tauro, de 24 años, artista y emprendedora». También dice estar «totalmente loca». Ella fue quien recientemente saltó a la fama por ser la mejor amiga de la chica reality Francisca Maira.

¿Quién es la nueva confirmada de «Tierra Brava»?

Nacida en Santiago, se educó en un colegio tradicional católico, pero desde chica no encajó.

«Era un colegio de monjas, no era un colegio para mí, yo soy lo contrario a lo conservador, siempre he sido una persona súper loca y extrovertida. A veces la gente cree que no tengo sentido común, pero sí lo tengo. Siempre fui súper artista, mi sueño era estar en la tele, ser comunicadora, vender cuadros, ser Hannah Montana. Nunca quise ser parte del sistema, fui medio anarquista y después me di cuenta que el problema era yo, no el sistema», contó.

Tras darse cuenta que los estudios no eran lo suyo, empezó a emprender con venta de ropa vía redes sociales, además de dedicarse al arte, ser influencer e iniciar un podcast. Pero entrar a un reality viene de sus ganas de estar en la TV.

«Siempre he querido estar en un reality, desde chica, así que si es que yo veo la oportunidad hay que tomarla. Sé que puedo ganar, porque si vamos a entrar es para ganar», afirmó.

Y aunque indica que lo que más va a extrañar es «estar acostada en mi cama con un guatero en los pies viendo Netflix y comiendo helado menta chips, que lo amo», está feliz de encerrarse un rato. «Estar ahí me va a ayudar a controlar muchas situaciones de las que después no me puedo hacer cargo. Como que me están haciendo un favor en encerrarme, porque no quise encerrarme en el psiquiátrico, y opté por el reality”, bromeó.

Para la «Guarén», el programa será una oportunidad de mostrarse tal cual es. «Voy a aportar amor y romance, si es que se da. Le voy a dar vida a la gente, un grupo necesita un alma joven, un alma con fiesta, entretención, seducción. También buena onda, sarcasmo, humor negro, porque siento que la generación de cristal está terrible. Y locura, porque si ya estoy loca, allá me voy a volver más loca», confesó, además de definirse como «conflictiva».

«Soy muy creativa a la hora de crear situaciones. También soy súper dramática, exagerada y agotadora. A veces se me sale el monstruo que tengo amarrado adentro, y cuando estoy de mal humor soy muy mala. Me enoja la hipocresía, que llegue a cachar que me están pelando, que me están cag… por atrás, que me pasen a llevar. También que toquen mis cosas o que me tiren el pelo cuando tengo extensiones. Pero soy cero depresiva, me río de todo. Yo lloro de emoción, de rabia o de felicidad, no de pena», dijo sobre sí misma.

Su entrada al programa de telerrealidad

Sobre los desafíos del reality, dice no tener problemas con la vida de campo ni con las competencias.

«Me encanta la vida de campo, como soy Hannah Montana, me puedo vestir de glamour en la ciudad, pero también soy Miley de Tennessee. Y puedo ser pésima en las competencias, pero algo hace que me salve siempre. Mi habilidad es el apoyo, estar gritando por los demás. Igual me estoy poniendo en forma, ya entré al gimnasio», contó.

En torno a su vida sentimental, en tanto, admite que no sabe lo que pasará. «Estoy soltera y abierta a cualquier cosa. No estoy buscando nada, pero soy tan impulsiva que no sé lo que va a pasar. Me gusta tomar mis cosas y tomar un avión a cualquier parte, acabo de volver de México, después me fui a Ibiza. Cuando entro a este reality no sé qué estoy buscando, solamente voy a ir a pasarlo bien y que sea lo que tenga que pasar», aseguró.