«Me carga la actitud condescendiente»: Scarlette arremete sin piedad contra Alessia durante su nominación espontánea en Gran Hermano

Durante la noche del pasado miércoles se llevó a cabo una nueva noche de nominaciones en Gran Hermano, donde se dio a conocer quienes realizaron la fulminante y la espontánea de esta semana.

Sin embargo, fue una votación la que sacó aplausos del estudio de Chilevisión y se llevó todos los elogios de los usuarios de Twitter (X). Esta fue la que realizó Scarlette y/o «Skarcita», quien le dio tres votos a Alessia y los dos restantes a Raimundo, pues ella piensa que los dos son actualmente «títeres de Sebastián».

Scarlette hace pebre a Alessia y Raimundo en Gran Hermano

«Me carga la actitud condescendiente de Alessia con los hombres, el hecho de quedarse callada en ciertas injusticias solo por quedar bien con quien tienes al lado, me parece de mal gusto», comenzó diciendo Scarlette en el inicio de su nominación espontánea.

En esa misma línea, la chiquilla de 21 años también entregó sus razones por las que les dio sus votos a Raimundo. «Anda a la siga de Seba y también en parte por la convivencia, porque considero que es uno de los más conflictivos», continuó diciendo Skarcita en el confesionario de la casa-estudio.

Cabe destacar que estos dos participantes quedaron en la placa de nominación, sumándose a otros jugadores como Viviana, Francisco y Constanza. Esta última es la más probable que sea la protagonista de la noche de salvación. Recordemos que Scarlette Gálvez es la líder de la semana y ellas mantienen una relación cercana.

Reacciones de los cibernautas

A través de Twitter (X) se manifestaron a favor de las elecciones de Skarcita. Esto se pudo ver en el perfil del usuario @SoyAleeOrtiz.

«Vota bien Escarchita, me encanta jajajjaaj»; «Alessia al 3331»; «Vota bien Escarchita, me encanta jajajjaaj»; «Tan basada siempre. No hay nominación que no se equivoque», dijeron algunos cibernautas en la mencionada red social.