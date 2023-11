Jean Philippe Cretton sorprende con inéditas fotos de su viaje fuera de Chile: Revisa los registros de su exótico destino

Durante las últimas horas, Jean Philippe Cretton dejó la grande al subir los primeros registros de su «viaje espiritual» en la India.

Por medio de su cuenta de Instagram, el rostro de CHV reveló a sus seguidores cómo fue su primer día en el país asiático, donde no perdió el tiempo y visitó varios lugares icónicos del sitio.

Estos son los lugares que ha recorrido Jean Philippe Cretton

Tras su llegada a la India, uno de los primeros sitios que visitó JP Cretton fue el Templo del Loto, que se encuentra en Delhi, ciudad capital del país asiático. Este espacio es reconocido por su llamativa forma, pues se asemeja a una flor, lo cual le ha hecho ganar diversos premios por su arquitectura, según consigna FMDos.

Tras ello, el periodista llegó hasta Varanasi. Esta ciudad está ubicada en el norte de la India, la cual se considera como una de las ciudades santas del hinduismo.

Pero eso no es todo, pues Jean Philippe Cretton también visitó el Ganges, un río internacional del subcontinente indio que circula entre la India y Bangladés.

Estos son los motivos de su largo viaje

La abrupta decisión de Jean Philippe Cretton de viajar tomó por sorpresa a todos sus seguidores, pues esto se dio justo al momento del regreso de Pamela Díaz a Chile tras su salida de Tierra Brava.

Pero este acontecimiento no tiene nada que ver, pues el conductor de Podemos Hablar fue invitado por Claudio Iturra. «Con Jean Philippe particularmente teníamos este viaje hace mucho tiempo planeado, de ir a la India. Y yo estaba, me acuerdo que en Tailandia y me topé con la noticia de que estaba con depresión».

Ante esto, Claudio Iturra comentó: «Le escribí, le dije ‘vamos a India’, porque ahí están todas las respuestas. En la India la gente es feliz con nada material, trabajan desde el espíritu, me refiero a su felicidad».

Y para cerrar, sostuvo: «Así que nada, lo invité y nos fuimos, así que feliz. Lo hacemos porque sentimos que hay que hacerlo, porque este mundo, para que sea mejor, no dependa de otros, dependa de nosotros».