Con destape incluido: Así se vivió el osado «piscinazo» de Faloon Larraguibel

Cada vez queda menos para el inicio del Festival de Viña del Mar 2025, y con ello, la tradicional elección de rey y reina del festival.

Entre las candidatas confirmadas para esta edición se encuentran, por ejemplo, Emilia Dides, Sabrina Sosa y Faloon Larraguibel. Esta última vivió un divertido momento en vivo, mientras hablaba de su candidatura.

El hilarante momento en que Faloon decidió «practicar» su piscinazo en vivo

Este jueves, Faloon fue invitada al programa «Hay que Decirlo«, de Canal 13, mediante un despacho en vivo, desde el hotel en que se hospeda, en Viña del Mar.

Matías Vega fue el encargado de entrevistar a Faloon. En el despacho, adelantó como sería el traje de baño que usaría si saliera electa, en el tradicional piscinazo que realizan los reyes del Festival.

Hay que recordar que la actual reina del certamen es la creadora de contenido, Naya Fácil. Junto al rey del evento, el chico reality Nicolás Solabarrieta.

En ese momento, Matías Vega anunció que Faloon practicaría el piscinazo en vivo, pero no en el agua, sino en los sillones del lugar.

Al lanzarse al sillón, Faloon quedó en una particular posición, mostrando más de la cuenta, y acabó en el suelo. Tras realizar la particular acrobacia, Willy Sabor le comentó entre risas: «No se vaya a lesionar«. «Ella es muy jugada«, agregó Felipe Vidal.

Luego de mostrar la repetición, desatando las risas del panel, Faloon se lanzó nuevamente, pero simulando una cámara lenta, para evitar caerse otra vez. Sin embargo, nuevamente dejó poco a la imaginación.

«Faloon, te salió a toda raja«, bromeó Willy Sabor, con un chiste de doble sentido por la particular imagen que quedó en ese momento.

También te podría interesar: Tras delicado estado de salud de Sebastián Yatra: Esto dijo la producción de Viña sobre su presentación