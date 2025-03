«En México somos superestrellas»: El Malilla reveló que será parte de una serie para HBO junto a otros artistas

Hace unos días, estuvo invitado al podcast Vamo a Calmarno, de Roberto Rosinelli y Jaime Proox, El Malilla, artista urbano mexicano. El intérprete de éxitos como «Vaquero» o «Mami Tú» habló sobre sus inicios en la música, y su presente, además de sus motivaciones y sus proyectos a futuro.

Además, reveló una noticia inédita, y es que formará parte de una serie para HBO, de la que también serán parte otros artistas mexicanos.

El Malilla reveló que será parte de una serie para HBO junto a otros artistas

El Malilla comentó en el podcast la noticia, de que saldrá en una serie. «Justamente este año sale una serie del reggaetón ‘mexa‘, y creo que yo soy el capítulo número uno (…) Me dijeron los productores como ‘salte 15 minutos del estudio y que hable tu papá‘. Quién sabe qué haya hablado mi papá, espero que cosas muy buenas de mí. Pero es eso, ellos saben que están muy presentes en mi carrera«, señaló.

«Eso va para HBO«, comentó el cantante, además de explicar que cada artista tendrá su propio capítulo.

Para poner en contexto, El Malilla aseguró: «El reggaeton mexicano está muy fuerte, en México somos 132 millones de mexicanos, somos un chingo(…) Como no le vas a hacer un episodio a cada artista«.

«Ahora, yo, en este momento estamos en Vamo a Calmarno, pero, en seis meses, puede venir El Bogueto, puede venir Dani Flow, puede venir Bellakath, Yeri Mua, allá en México somos superestrellas, nada más hace falta dar el brinco para Latam«, agregó.

También, comentó su alegría por el éxito que ha tenido el reggaeton últimamente en México: «Es algo hermoso, porque antes el reggaetón no era una cultura en México, ahora se está volviendo una cultura, (…) Es muy lindo, porque en nuestra cultura siempre ha estado el corrido, entonces, a mí no me sorprende que Peso Pluma sea el número uno del mundo, te lo juro, pero me sorprendería más que El Malilla sea el número uno del mundo, porque el reggaeton es algo nuevo para nosotros, entonces, ahí está la tarea«.