«Maldito bastardito»: Sergio Rojas reveló las amenazas e insultos que le envió Pamela Díaz en un audio

Durante el programa de ayer de «Que Te Lo Digo«, de Zona Latina, el conductor Sergio Rojas filtró un audio que le envió Pamela Díaz amenazándolo.

Todo esto a raíz de altercados que arrastran desde hace años, además, el periodista ya había contado que «La Fiera» le había enviado este audio, sin embargo, ahora lo mostró.

Sergio Rojas reveló las amenazas e insultos que le envió Pamela Díaz en un audio

En aquella ocasión, Pamela Díaz hizo referencia a los dichos de Julio César Rodríguez, que dijo que le hubiera pegado una «PLR» a Sergio Rojas.

El conductor de Zona Latina declaró: «Me mandó un audio (Pamela) para decirme que ella sí me daría la patada en la raja que Julio no se atrevió a darme, y lo haría, en el fondo, donde me encontrase, para el beneplácito de todos aquellos que prometen, pero que no cumplen«.

Este extracto del programa fue subido a las redes sociales de Zona Latina, donde la propia Pamela Díaz comentó: «Jajaja que muestre el audio plis» y «por qué mientes, compruébalo«.

A raíz de esto, en el programa de ayer, Sergio Rojas decidió mostrar el audio, donde efectivamente se escuchan las amenazas de Díaz: «Si quieres hablar conmigo, háblame aquí, maldito bastardito. Todo lo que te estoy hablando no es para que lo subas, porque si no eres como un mono con navaja«.

«Cuando hables de mí, yo no tengo problemas en que me preguntes, porque yo siempre voy a decir la verdad. Yo no estoy con Marcelo Salas para que sepas, así que déjate de webearme. Un día te veo y yo te voy a pegar la patada en la raja, pero yo te voy a grabar y le voy a decir a Julio César, lo que tú no atreviste, lo hice yo«, cerró.