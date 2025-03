«Se hace la mosquita muerta»: Popular periodista destapa comprometedor audio sobre Tonka Tomicic

La periodista Laura Landaeta, criticó a la Fiscalía, luego de las nuevas novedades entregadas por el famoso «Caso Relojes».

En concreto, Landaeta se refirió al papel de Tonka Tomicic luego de su desvinculación de este caso. Recordemos que finalmente no será formalizada. Esto debido a que el Ministerio Público dio a conocer que no existe ningún antecedente que la vincule con los delitos indagados.

«¿Cómo se explica que hoy digan que Tonka no tiene culpa de nada y que Parived tiene que pagar una pena menor?», señaló la comunicadora, en el espacio de Vía X Stock Disponible.

Fue en ese momento cuando, Laura Landaeta, comentó detalles sobre un audio que comprometería a Tonka Tomicic y Parived.

Los dichos de Laura Landaeta

«En uno de los audios ella le decía lo que había que hacer, le dice cómo tienen que actuar en caso de que lo liguen a Domingo Jalil. Algo que ellos no sabían es que también estaba siendo escuchados», comentó

«De hecho, ahora que me acuerdo, hay una grabación donde Estrella Dinamarca, una joyera de (calle) Santo Domingo, que es la primera que se relacione con Parived y Jalil para comprar y vender joyas robadas, ella en un audio dice ‘a mí no me gusta que la Tonka se haga la mosquita muerta, y se hace la mosquita muerta todo el rato, pero si yo caigo en esta caen todos. A ver cómo ella va a explicar que los aros que usó en el Copihue de Oro eran míos», agregó.

En este contexto, la periodista también señaló: «Es heavy la cantidad de información que había y además lo significativo que era dar una buena señal anticorrupción y de probidad».

Además, la comunicadora afirmó que al ser personajes públicos se debería entregar el ejemplo a los televidentes. «Sobre todo cuando se trata de personajes públicos, porque además tienen un deber público, pero ahora vemos que es totalmente al revés», indicó Landaeta.

