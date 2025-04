Daniel Fuenzalida sorprendió tras recordar inesperada historia paranormal y por qué no arrendó departamento «embrujado»

El viernes pasado, Daniel Fuenzalida conversó con el programa «Hay que decirlo» de Canal 13. Instancia en la que recordó una situación paranormal que le tocó vivir.

Vale señalar que esto ocurrió cuando en el espacio de farándula se estaba hablando sobre un inmueble que supuestamente estaría «embrujado».

En este sentido, Daniel Fuenzalida dio a conocer que tuvo intenciones de arrendar este departamento.

Daniel Fuenzalida sorprende tras contar historia paranormal

«Eso debe haber sido en 2002, ese departamento, por estar muy cerca de la radio, siempre lo veía. Me encanta ese departamento, está en toda la esquina de Mar del Plata con Pedro de Valdivia», señaló Daniel Fuenzalida en conversación con el programa de Canal 13.

«Cuando voy saliendo, me agarra el conserje de aquella época y me dice ‘Huevito, ¿se va a venir para acá?‘’ Yo le digo ‘sí, me encantó el departamento, llegué a un buen arreglo en términos económicos'», agregó nuestro querido locutor.

En este sentido, Daniel Fuenzalida dio a conocer que el trabajador del inmueble le aconsejó que no arrendara el departamento.

«Me llevó para un lado el conserje y me dice ‘le voy a contar algo, no se venga para acá (…) lo que pasa es que lo va a pasar mal acá, lo que pasa es que ese departamento que usted vio, se desocupa más o menos cada 6 meses porque penan muchísimo'», contó el destacado comunicador.

«Dijimos ‘pueden ser las malas energías, vamos a tener una guagua’, así que nos bajamos del departamento», añadió Daniel Fuenzalida.

Además, mencionó: «Siempre me quedó la idea de este departamento que me gustaba mucho. Imagínate que yo llevo más de 20 años trabajando en la radio, paso por ahí casi todos los días, y desde el 2002 hasta la fecha, es decir, 23 años, yo paso por ahí y es efectivo, de repente veo luces prendidas, gente que está viviendo y a los 4 meses sale un cartel que dice ‘se arrienda'».