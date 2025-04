«Fue una ordinaria»: Cantante chileno acusa fea actitud de Angélica Castro en su contra en la Gala del Festival de Viña

Dani Ride, cantante chileno que participó de la competencia internacional del Festival de Viña, con su canción «Infernodaga», contó una tensa anécdota que vivió en el certamen. Específicamente, el hecho tuvo lugar en la Gala e involucra a Angélica Castro.

Esto ocurrió en medio de la polémica por la organización, en la que, hubo problemas con el orden del desfile, e incluso, celebridades no pasaron por la alfombra roja.

Revelan el desaire de Angélica Castro a cantante chileno en la Gala del Festival de Viña

El último invitado a «Entre Amigos y Copas«, espacio de conversación que conduce Carla Jara, fue el cantante nacional Dani Ride. El cantante contó una incómoda situación que vivió en la Gala del Festival de Viña.

Dani Ride apuntó a que había celebridades que no dejaban salir al resto. «Todos estaban desesperados por pasar, más desde el ego, Angélica Castro fue una de ellas que de verdad fue terrible», señaló.

Así, aseguró que la comunicadora no quiso dejarlo pasar a la alfombra roja cuando le tocaba: «La Angélica Castro fue la que no me abrió paso y estaba con su celular y el productor me decía: ‘Dani pasa, pasa’«.

«Yo le decía: ‘permiso, permiso, hola, ¿me puedes dar permiso?’, y ella seguía ahí, y me escuchaba, porque me tenía a esto (de cerca). Yo le volvía a decir ‘permiso, me dejas pasar’, y me miró de arriba a abajo y yo por dentro: ‘qué se cree esta hue…’», agregó el cantante.

Luego, detalló el momento del ninguneo que le hizo Angélica Castro: «‘¿Por qué dejan pasar a gente que nadie conoce?'», habría dicho la comunicadora a otra persona, lo que molestó al intérprete.

Para cerrar, Dani Ride enfatizó en que ellos no obstaculizaron el desfile. «Nunca entorpecimos el paso de nadie, no tuvimos ningún atado. La verdad es que me molestó mucho, fue una ordinaria, honestamente, perdón que lo diga así», indicó.