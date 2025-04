Jairo Vera confirma concierto en el Movistar Arena 2025: fecha y cuándo comienza la venta de entradas

Recientemente, el popular cantante urbano Jairo Vera anunció que realizará un nuevo concierto en el Movistar Arena.

Para promocionar este evento, el intérprete de «Tarima» y compartió un video promocional en el que aparece el comediante Jorge Alis.

Es importante señalar que Jairo Vera ya tiene experiencia presentándose en el Movistar Arena. Recordemos que el 15 de diciembre hizo un show en solitario, mientras que el 17 y 18 de mayo se presentó en conjunto con Gino Mella.

«Ustedes me levantaron y gracias infinitas por todo el amor que me brindan día a día, en todo el país y cada rincón de Chile siempre hay alguien que me da un abrazo y amor. Nunca me he olvidado de donde vengo el mambo y las historias de la calle este 27 de junio de vuelta al Arena», indicó el cantante urbano a través de su cuenta de Instagram.

Jairo Vera en el Movistar Arena 2025: Fecha y cómo comprar entradas

El popular cantante urbano realizará su segundo concierto en solitario en el Movistar Arena el próximo 27 de junio.

Vale señalar que las entradas para este show de Jairo Vera saldrán a la venta hoy, martes 15 de abril, a las 12:00 horas a través de Puntoticket.

Cabe destacar que los valores de las entradas van desde los $18.400 hasta los $92.000. Revisa los precios a continuación;

Cancha Vip + M&G: $92.000

Cancha Vip: $43.700

Cancha General: $32.200

Platea Baja: $41.400

Platea Alta: $29.900

Tribuna: $18.400

Silla de ruedas / acompañante silla de ruedas: $41.400

También te puede interesar: PartyCEO tuvo un exitoso paso en Santiago y se prepara para llegar a Viña del Mar: estos son los artistas que dirán presente