¿Lluvia en la región Metropolitana?: Michelle Adam sorprendió con el pronóstico del tiempo para Semana Santa

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina, y con la llegada de abril y el otoño, hay dudas sobre cuándo puede haber lluvia en la región Metropolitana. Vale recordar que el pasado domingo ya se registraron las primeras precipitaciones en la capital.

Y esta semana, Michelle Adam lanzó su pronóstico del tiempo para Semana Santa el día de ayer, aunque estas predicciones podrían variar, ya que todavía quedan más de 2 semanas para el fin de semana largo, que tendrá lugar desde el viernes 18 de abril hasta el domingo 20.

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Michelle Adam anunció el pronóstico del clima para Semana Santa

La meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam, entregó en el matinal «Tu Día«, el pronóstico del tiempo para el fin de semana largo que viene próximamente. Al contrario de lo que se esperaría, pareciera ser que no habría lluvia durante los feriados venideros:

«De partida no se ve probabilidad de lluvia, desde ya les aviso, en la región Metropolitana. No se prevé lluvia hasta ahora para el fin de semana santo, desde la región de Coquimbo, porque podría caer algo de agüita como ya cayó, hasta la región de O’Higgins. No sé ve ningún tipo de precipitación, hasta ahora«, indicó.

«En la zona central se prevé que va a estar estable, es decir, sin precipitaciones para los días del fin de Semana Santa«, agregó.

Respecto a su pronóstico para el mes de abril, la meteoróloga señaló: «Abril, lluvias mil, nada. (…) No tenemos precipitaciones para la zona central en este mes«.

Por último, señaló que abril será un mes seco, pero con temperaturas acordes a la época del año. Aunque también habría días más calurosos de lo normal. Para cerrar, afirmó: «Para quienes quieren lluvias, este no es el mes en la zona central, al menos en los valles interiores».

