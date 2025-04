«Lo hice en tres días»: Bayriton llegó a RadioActiva para hablar de su reciente EP «Old Time Is Back» Durante el pasado miércoles, Bayriton llegó a "HiperActiva, Vamo a Calmarno". En esta instancia, el popular artista urbano entregó detalles del EP que lanzó en febrero titulado "Old Time Is Back", habló de sus próximos proyectos, de la escena urbana y mucho más. Revive el momento a continuación.