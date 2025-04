«Me han invitado 7 veces»: Daniel Fuenzalida confiesa la inesperada razón por el que ha rechazado participar en «La Divina Comida»

Durante la jornada de este martes, en el programa «El Medio Día» de TVN, Daniel Fuenzalida sorprendió tras revelar la razón por la cual ha rechazado participar en el espacio de CHV, «La Divina Comida».

En este sentido, el querido locutor de RadioActiva señaló que lo han invitado para participar en diversas oportunidades, pero que se ha negado por un inesperado motivo.

Resulta que Daniel Fuenzalida confesó a que no ha querido estar presente en el programa de CHV debido a que es «mañoso».

Daniel Fuenzalida revela que es «muy mañoso para comer»

«Lo pasé mal cuando chico con la comida, yo tengo un tema con la comida, tengo un trauma. Esto yo lo he hablado en el podcast, en varios lados, porque soy muy pero muy mañoso. A mí me dejaba una tía, no mi mamá, me dejaba con el plato frío servido durante toda la tarde», indicó en el programa de TVN. .

En este sentido, Daniel Fuenzalida expresó: «Yo soy muy mañoso para comer».

De este modo, el locutor radial y rostro televisivo agregó: «De hecho, por ejemplo, a ‘La Divina Comida’ me han invitado 7 veces, a todas he dicho que no porque por mañoso, no me gusta ir. Si tu me invitas a almorzar a tu casa, yo lo dudo. Me gustaría que me invitaras un café, a un horario que no sea de comida, porque de verdad que tengo un tema heavy con la comida».

Además, Daniel Fuenzalida contó que le gusta la comida típica chilena, con excepción de las pantrucas.

Por otro lado, confesó que no come comidas que tengan mantequilla. «Nada que tiene mantequilla, me produce un rechazo», mencionó.

En este contexto, Daniel Fuenzalida contó: «A mí estas cuestiones medias psicológicas, me han provocado problemas cuando grande. Yo he evitado algunas reuniones o algunas comidas. El otro día, por ejemplo, unos ejecutivos me invitaron a comer a su casa para plantearme a unos temas. Dije ‘entre ir una casa, comer (…) si me van a servir una cuestión que no me gusta, voy a quedar mal, voy a quedar de maleducado’. Traté de modificar esa reunión de tal forma que fuera un café fuera de la casa porque me provocaba mucho nervio».

De este modo, el locutor de Central RadioActiva y rostro de TVN indicó que siente nervio por ir a comer a casas de otras personas. «Puedo provocar como una mala impresión o sensación de rechazo, lo que yo arrastró desde niño. Esa parte no me la ha terapeado», expresó.