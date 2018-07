23 / julio / 2018

Elvis Crespo se presentará en Chile en noviembre próximo

¿Recuerdan la canción “Tu Sonrisa”? muchos aún vacilan con este temita interpretado por el artista Elvis Crespo. Por esta razón el cantante ha confirmado su regreso a Chile. Pero este retorno no será algo así no más ya que Elvis está celebrando 20 años de su éxito “suavemente” y además llegará con un renovado look y estilo musical.

Pero después de este hit el norteamericano no se quedó ahí nomás ya que Crespo tuvo un reciente y exitoso acercamiento al tecno con el tema “Bailar”, en compañía del dj Deorro, para luego pasar de una al género urbano de la mano de Steve Aoki, Play N Skillz y Daddy Yankee, con el éxito veraniego “Azukita”.

En conversación con La Cuarta el chiquillo dijo que “Esas canciones permitieron reinventarme, corriendo riesgos, pero eso mantiene el nombre vigente” además reconoce que esta incursión y éxito en el género urbano se debe, en gran medida, al “Rey de reyes”. Yankee es un genio, y si considera trabajar conmigo me enorgullece porque es un productorazo”,afirmó.

Sobre su show en Chile el músico explicó que “Definitivamente mi historia musical debe estar incluida, sino canto los más clásicos el público chileno se me va a molestar. La gira ha sido todo un todo un éxito y espero que así lo sea allá”.

Si ya te entusiasme para disfrutar con el show del cantante te contamos que será el próximo 10 de noviembre en el Gran Arena Monticello y las entradas ya están a la venta mediante el sistema Ticketpro y sus precios van desde los $19 mil hasta los 64 mil pesos en las primeras filas.