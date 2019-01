24 / enero / 2019

Video: Perro huye de su hogar y al otro día lo encuentran con dos “especiales” amigos

Los amantes de los animales saben lo mucho que un perro puede dar a sus amos y sorprenderlos de vez en cuando con su forma de ser.

Esto bien lo sabe Kyle Krier el dueño de Bo, un lindo labrador negro que le dio un gran susto a él y su familoua de Kansas, Estados Unidos.

Resulta que el can desapareció repentinamente de la casa que ambos comparten por lo que de una su amo comenzó la busqueda de su mascota. En unos terrenos cercanos a su vivienda, a la lejanía, nota que estaba Bo en medio de la nada. Fue así como el can lo reconoció de una y corrió hacia él , pero el animal no estaba solo.

Todo indica que durante la noche estuvo en compañía de otros dos amigos: un perrito y una cabra.

Kyle se tomó lo ocurrido con humor y grabó este esperado reencuentro, sorprendido por la presencia de los otros animales que parecían estar a gusto con la situación.

Cuando el dueño notó que entre los amigos había una cabra, comenzó a bromear diciendo: “Hey cabra, ¿quieres entrar al camión también? Sube ahí, todos suban...te llevaré conmigo...entra a la parte de atrás, siéntete como en tu casa”.

Revisa acá el video: