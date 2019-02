25 / febrero / 2019

#ILOVEYOUHATER 💚 La campaña que invita a responder a los haters con amor

El amor como arma de batalla. Esa es la propuesta con la que esta creativa campaña invita a enfrentar los cientos de mensajes de odio que día a día se reciben a través de las redes sociales, promoviendo la aceptación de cada persona tal cual es, más allá de las críticas.

 Acompañada de la canción “All you need is Love”,  Sprite  entrega un potente mensaje: “El hater se alimenta de odio, por lo tanto debes darle amor”, lo que se traduce, por ejemplo, en darle like a un comentario agresivo, a responder con corazones a un insulto. Así, entre amor e ironía, entregar una mirada crítica sobre una problemática social real.

¿Qué otra novedad tiene esta campaña? Bueno, no hay actores, sino personas que en la realidad fueron víctimas de haters y que debieron fortalecer su autoestima para no dejarse aplastar. Entre ellos, Rocío Velázquez, una nadadora olímpica española; Nico Moldestein, pole dancer francés; Tyrus McKenzie, rapero inglés; Liz Romer, surfista sueca; David Pérez y Marius Caralt, activistas de la comunidad LGTB de España; y el equipo de fútbol femenino CE Sant Gabriel.

Pero para que veas de qué se trata realmente todo esto, te invitamos a ver por ti mismo la campaña de Sprite: