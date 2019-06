06 / junio / 2019

Sale a la luz el video de la pelea entre Neymar y la mujer que lo acusa de violación

Neymar no la está pasando para nada bien ya que el pasado viernes fue denunciado por violación, y en un amistoso contra Qatar, previo a Copa América, sufrió una lesión que lo dejará fuera del torneo.

Horas antes del encuentro frente a la selección árabe, la modelo que lo acusó dio una entrevista a la TV local (SBT), contando detalles del encuentro que tuvieron.

Najila Trindade Mendes de Sousa dijo que la agresión y la violación ocurrieron a mediados de mayo en un cuarto de hotel en París, a donde viajó para encontrarse con el futbolista. Ahí, según relata, el hombre la obligó a tener relaciones no consentidas, «era mi intención (…) era tener una relación sexual con él (…) comenzamos a acariciarnos, a besarnos, hasta ahí todo bien. Él comenzó a golpearme y dije las primeras veces, ok, todo bien. Después comenzó a lastimarme mucho, pedí parar porque me dolía. Él me dijo ‘disculpa, linda’. Pregunté si trajo preservativos, dijo que no, y yo dije que no ocurriría nada (…) Él me volteó y cometió el acto, mientras cometía el acto continuó golpeándome en el trasero violentamente».

La mujer confirmó que se habían conocido por Instagram y que luego comenzaron a hablar vía WhatsApp. También agregó que luego de ocurrido el incidente siguió conversando con el astro brasileño para así «hacer justicia (…) yo sabía que si no hablaba normalmente con él, no tendría cómo probar lo que ocurrió».

Y ahora empezó a circular en redes un video de la pelea que sostuvo el jugador con la joven en el hotel de París. Horas después, el propio padre de Neymar confirmó que es su hijo quien protagoniza el metraje. «Creo que no tengo que defender a mi hijo en nada. Las imágenes hablan por sí solas y queda claro que ese es un vídeo que está forzado. Ese vídeo sólo va a probar que Neymar fue agredido. Ella provoca una agresión para que él responda, pero él se da cuenta de que todo lo que estaba sucediendo era un montaje», dijo a Record TV.