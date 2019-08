Hace poco te contamos que Luli participó en «No culpes a la noche» donde dijo que la doctora Cordero «No tiene ética».

Como era de esperar la profesional le respondió a la modelo en el programa «Mentiras Verdaderas» : «Yo me alegro que haya ampliado su manejo lingüístico porque la palabra ‘ética’ supongo que entenderá lo que es (…) le quiero repetir que yo hice seis humanidades -ella no ha terminado su enseñanza media, entiendo-, seis preparatorias, siete años y medio de medicina, cinco años de becas y tengo múltiples pasantías de postítulos y posgrados. Y trabajé 25 años en el hospital psiquiátrico”.

Eso sí María Luisa aseguró que no ve a Moreno como su enemiga, pero entiende de donde viene el resentimiento: «Que ella ponga en duda mi formación a mí no me toca. La lista de mis enemigos la escribo yo y esta señorita no es mi enemiga. Yo sí le caigo mal a ella» explicó.

Sobre cuál es la razón de esto la doctora contó que puede ser «porque una vez, en el Bienvenidos, se me acercó en el pasillo y me dijo ‘hola, galla’, ‘¿cómo estai’ galla?’. Le dije, ‘mira, en primera lugar no me tutees porque nosotras no nos conocemos, yo soy una persona mayor. Entonces, tú me vas a decir o doctora Cordero o señora María Luisa, porque yo nunca he salido a carretear contigo’. Entonces, yo creo que desde ahí me tiene monos».

Además Cordero repasó el episodio en el que ella opinó y por el que supuestamente Luli piensa eso de ella por lo que argumentó que su opinión fue en base a un tema que sabían todos: «Se comentó abiertamente que ella habría estado hospitalizada en el Servicio de Psiquiatría de arriba, de la Católica, del hospital que hay arriba en el barrio alto. Entonces, yo dije ‘se trataría aparentemente de un trastorno bipolar del ánimo, que consta de una fase depresiva y seguido de una fase maníaca, entonces yo repetí lo que se estaba comentando ahí, yo no he faltado la ética en lo absoluto», concluyó.

