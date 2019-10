Así reaccionó Greta Thunberg a la «versión death metal» de su discurso en la ONU

Greta Thunberg es sin duda la figura del momento. La joven activista de 16 años dejó a todo el mundo con la boca abierta tras su potente discurso en la Organización de las Naciones Unidas, donde culpaba a los líderes mundiales de la crisis climática.

Su discurso se viralizó por las redes sociales y fue ampliamente comentado, debido a la potencia de sus palabras y también porque algunos cuestionaban que fuera una puesta en escena.

Pero el discurso no quedó ahí, ya que el músico John Mollusk hizo una curiosa versión donde pareciera que Thunberg estuviera cantando death metal.

La versión también se viralizó por las redes sociales y hasta la propia activista se refirió y bromeó sobre el video.

I have moved on from this climate thing… From now on I will be doing death metal only!! https://t.co/mYqXxFuE77

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 28, 2019