«Maty Bby», hija de exchica Yingo debutó como cantante de reguetón

Muchos se acordarán de Camila Aravena una exparticipante del programa Yingo quien luego de permanecer años alejada de las pantallas reapareció en junio de 2019 al anunciar su debut musical nada más y nada menos que en el genero urbano.

En ese entonces ella dijo a LUN, que pretendía iniciar una carrera en el mundo de la música, que “lo he pasado mal, estuve metida en las drogas, en los excesos cuando chica y me salí. Después tuve una guagua, trabajé en un night club, tuve una vida demasiado difícil y me ha costado mucho salir adelante“.

“Maldita Cami” fue el nombre artístico que escogió la chiquilla para su primer sencillo titulado Pasó tu tiempo, una canción de su autoría que nació a partir de una pena de amor.

Y recientemente su pequeña hija Matilde también ha hecho su debut musical ya que Camila compartió un video de su niña de cinco años interpretando una canción de reguetón en compañía del cantante infantil conocido como Yordano, el menor.

“Maty Bby” es el nombre artístico de la peque, quien interpreta en un video bastante producido de la canción Dándole color.

Pero luego de este sorpresivo lanzamiento la exchica Yingo recibió todo tipo de comentarios y muchos negativos. Varios usuarios coincidieron en que su hija es muy pequeña para que cantara reguetón y que apenas se le entendía lo que cantaba. Por otro lado, tambien recibió mensajes de apoyo y agardecierpon que ella la incentivara.

