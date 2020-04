Con el objetivo de reunir dinero para la Cruz Roja de Argentina, el sitio Filo.news organizó una transmisión de 12 horas continuas, en la que participaron varias personalidades del cine, la televisión y las redes sociales.

Uno de los invitados fue el actor Ricardo Darín, quien en medio de la conversación relató una historia que involucra a Brad Pitt y al reconocido director de cine Oliver Stone.

El protagonista de «Nueve reinas» y «Un cuento chino» recordó una incómoda situación que vivió en una oportunidad en el Festival de Cannes y que, gracias a la inesperada aparición del ganador del Oscar, logró sortear.

El actor argentino contó que en medio del prestigioso festival de cine francés, se cruzó con el cineasta, reconocido por películas como «Pelotón», «JFK», «Asesinos por naturaleza», «Snowden» y «Wall Street». «Se acercó y tenía un pedo para 14 (muy borracho), lo noté un poco confianzudo», comenzó con su relato Darín.

Según su testimonio, el estadounidense lo agarró del hombro para no perder el equilibrio, como si fuera un «bastón». Él y su esposa, Florencia Bas, no pudieron evitar las risas en ese momento, que para su suerte fue interrumpida cuando Pitt hizo su ingreso al salón. La atención de todos los presentes se centró en el famoso actor, y la multitud permitió que el argentino se alejara un poco de Stone, consigna Infobae.

Pero la situación no terminó allí. «Después del tsunami de Brad Pitt y qué se yo volvió a aparecer en escena Oliver Stone, pero ya un poco más en pedo todavía (más borracho). Y ya medio que me parece que me quería empernar (tener relaciones sexuales). Sí, porque incluso se puso más cachondo», contó entre risas.

«Afortunadamente ‘empernar no tiene mucha traducción posible en otros idiomas. Solo para reírnos un rato. Bueno, yo a esa altura también estaba en pedo y empecé a decir ‘mirá vos’… Nos pusimos de novios», cerró la historia Darín con su característico sentido del humor.

Puedes revivir el momento a partir del minuto 33:55.