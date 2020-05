Don Francis ha sorprendido a muchos con su apariencia y una potente reflexión durante la cuarentena por coronavirus.

Esto, porque le animador concedió una entrevista al programa Suelta la sopa de Telemundo, y en esta se mostró con su cabello totalmente blanco.

“Lo único diferente, lo que me ha crecido en este tiempo, 60 días que estoy en mi casa sin moverme… me ha crecido el pelo blanco, ya lo vamos a dejar así“, comentó sobre su look el animador de 79 años.

El mensaje de Mario Kreutzberger

El comunicador contó que ha podido compartir más con su esposa, Temy Muchnick, con quien ha estado casado por casi 60 años. “La he visto más que en los últimos 10 años“, confesó.

En cuanto a la pandemia el animador chileno expresó que “jamás pensé que iba a vivir una cosa así”.

Reflexionando que “uno está más cerca de la muerte que de la vida. Todo lo demás es incierto, pero te puedo asegurar que va a llegar el día en que te mueras”.

Además, declaró que “nunca nos dimos cuenta lo importante que es dar la mano y junto con eso, nos dimos cuenta que una de las instituciones que estaba siendo más frágiles, que es una de las instituciones más importantes del mundo, hoy día volvió a tener importancia: la familia“.

Concluyendo que “hay cosas que hemos perdido y otras que hemos ganado, un beso y un abrazo tomaron una dimensión distinta, nunca nos dimos cuenta lo importante de dar la mano“.

Revisa aquí la entrevista completa: