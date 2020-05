Llega a Netflix el documental sobre Michael Hutchence, la voz de INXS

Recientemente ha llegado a Netflix el documental australiano sobre Michael Hutchence, la voz de INXS quien murió a los 37 años de edad.

El artista fue encontrado sin vida en 1997 en la habitación que ocupaba en el hotel Carlton-Ritz en Sidney pero debido a su gran talento sigue siendo recordado por sus fans.

Hutchence destacó por ser la voz de una banda que repercutía a nivel mundial gracias a temas como «Never tear us apart» y «Mystify«, este último, el nombre del documental.

Esta producción de 1 hora y 36 minutos a cargo de BBC Music y Ghost Pictures. muestra tópicos como su faceta musical y experiencias personales e ítimas. Además amigos y familiares constribuyeron en los diversos relatos, como también su ex novia Kylie Minogue.

Dirigido por Richard Lowenstein, este documental se estrenó en abril del año pasado en el Festival de Tribeca y ahora está disponible en Netflix.