“Hola chicos, he decidido retirarme de la lucha”. Ese fue parte del mensaje con el que Conor McGregor anunció el pasado fin de semana su retiro de las artes marciales mixtas.

A través de su cuenta de Twitter, el irlandés de 31 años comunicó su alejamiento de la actividad, la tercera vez en cuatro años.

Su retiro no pasó inadvertido e incluso provocó que uno de sus más mediáticos rivales le hiciera una desafiante propuesta. Se trata del ex boxeador Floyd Mayweather, con quien se enfrentó en 2017 en la llamada “pelea del siglo”.

“Si no me equivoco, ¿no le dijiste a Mike Tyson que podrías vencerme si peleáramos por segunda vez? ¡Ahora estás renunciando! Pensé que querías vencer a los mejores? Bueno, si decides volver, estaré esperando castigarte de nuevo”, escribió “Money” en una publicación en la cuenta de Instagram del irlandés.

Hay que recordar que ambos se enfrentaron el 26 de agosto del 2017 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, donde el estadounidense venció cómodamente e hizo muestra de su manejo en el ring.

Aunque su debut en el boxeo fue decepcionante (perdió por knockout técnico en el décimo round), McGregor se llevó para la casa un total de 100 millones de dólares.

Los dos se manejan a la perfección en el mundo del espectáculo y teniendo en cuenta que es la tercera vez que el irlandés se retira, no sería extraño que regresara para la revancha con Mayweather.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020