J Balvin y Tainy se toman el soundtrack de nueva película de Bob Esponja con «Agua»

Paramount Animation y Nickelodeon se han asociado con NEON16 para dar vida a la música de la próxima película animada THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE ON THE RUN.

La banda sonora, que se lanzará bajo NEON16/Interscope Records, incluirá canciones de Tyga, Swae Lee, Lil Mosey, Weezer, Snoop Dogg, The Flaming Lips, Kenny G, Cyndi Lauper, entre otros más.

El lanzamiento inaugural comenzará hoy con el tema «Agua» de Tainy y J. Balvin.THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE ON THE RUN, se estrenará digitalmente en los EE.UU. a través de Premium Video on Demand a principios de 2021 y luego se mudará exclusivamente a CBS All Access, la plataforma de streaming y de transmisión en vivo por suscripción de ViacomCBS, siguiendo el paso de Premium Video on Demand.

Encabezado y producido ejecutivamente por el productor galardonado, Tainy y el ejecutivo Lex Borrero, NEON16 ha fabricado la banda sonora oficial de la película para la próxima entrega de la franquicia de Bob Esponja, reuniendo a algunos de los artistas más prolíficos e innovadores de la industria para colaborar. NEON16 es una innovadora empresa multimedia e incubadora de talentos fundada en el 2019 por Tainy y Lex, que ha experimentado un éxito inmenso en la música latina y en el mercado multimedia.