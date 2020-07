Quiso hacer una broma divertida en TikTok, pero le terminó costando su puesto de trabajo. Se trata de una profesora y directora del área de primaria de un colegio en España, quien hizo una irónica imitación de Paulina Rubio en la red social, la que no fue bien recibida por algunos padres de los alumnos del establecimiento.

Elena Cuétara compartió un video a TikTok en el que imita a la cantante mexicana «en mal estado», hablando sobre cómo recibir a repartidores en casa y de cómo preparar una suerte de solución desinfectante con «alcohol, agua… bicarbonato», dice la profesora, señalando un polvo blanco sobre la mesa, dispuesto como suele hacerse con la cocaína.

Mira aquí la imitación.

Luego del video en el que aparece despeinada y con unas ojeras pintadas, subió otro con su aspecto normal, contando su historia: «De cómo me quedé sin trabajo por andar de tiktoker».

Aquí puedes ver la respuesta.

«Yo soy maestra de primaria, estaba de directora en un colegio donde trabajé 25 años», explica. «Me llamó mi jefe y me dijo que había un grupo de papás muy molestos porque creen que el mensaje que doy no es adecuado y que no podíamos seguir trabajando juntos», agrega.

«Llegamos a buenos términos, la relación quedó bien», dice sobre su despido y añade que recibió «muchos mensajes muy lindos de otros papás que me decían que sabían que era una broma».

«Los papás deberían pensar que los maestros también son personas, que tienen derecho a divertirse y a hacer bromas» y reconoce que «habría sido diferente si yo hubiera salido de verdad en mal estado en el video, pero era un chiste».