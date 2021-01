Dueño de casa de Cachagua reveló ser amenazado por WhatsApp

Mucho se ha comentado de la fiesta realizada en Cachagua para Año Nuevo, hecho que se mantiene en una compleja investigación por la obstrucción y falsedad de información que han entregado los involucrados.

En esa línea y junto con la querella realizada por el Seremi de Salud de Valparaíso y el Gobierno, se suma la denuncia que hizo el dueño de la casa de Cachagua, Gabriel Biggs, ante quien le arrendó el espacio para, supuestamente, solo siete personas más, Samuel Israel.

Resulta que ahora el propietario de la casa acusa haber recibido amenazas cuando se comenzó a viralizar los videos, audios y fotos de la fiesta.

En este contexto el hombre fue entrevistado por el programa ‘Hola Chile’, y allí confirmó que el día de la polémica fiesta, sus vecinos se quejaron por ruidos molestos, a lo que personal de Carabineros llegó a la casa para fiscalizar la situación, pero solo se quedó con el parte por esa denuncia.

Además, asegura que ante la acusación de sus vecinos, se contactó con el piloto de Rally, Samuel Israel: «Me contacté con él al día siguiente de la primera gran fiesta y eso fue lo más terrible; me decía que ‘no, que los vecinos se estaban confundiendo’. Entonces, ahí fue como ‘pucha, a quién le creo, a mis vecinos o al arrendatario'», dijo.

Tras repetirse la situación y comenzar la funa a través de redes sociales, Biggs reveló que el arrendatario de la casa lo amenazó con una demanda a través de WhatsApp.

«Al día siguiente del carrete empezó una funa muy fuerte por redes sociales. Y el primer mensaje que me llega de él fue ‘¿quién escribió esta funa? Te voy a demandar si fuiste tú’. Quería saber quién fue el autor de la funa. Me escribió a mí», explicó.

Si bien Gabriel sigue bastante molesto por esta situación y las repercusiones que ha tenido la fiesta en Cachagua, el arrendatario no ha vuelto a comunicarse con él. «Tengo contacto con mi abogado, estamos preparados por si pasara algo, porque igual yo tengo que seguir la denuncia, hacer una investigación. Después del 2 de enero no he hablado con él. Estamos esperando que ellos nos contacten primero, pidiendo las disculpas, que propongan reparaciones y ahí recién yo le contesto», cerró.