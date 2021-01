Estrenar una película por semana: El plan de Netflix revela para 2021

Netflix ha anunciado recientemente que en 2021 lanzará 70 películas, prometiendo de paso que se estrenarán cada semana.

La plataforma de streaming que está dentro de las que resultaron beneficiadas durante la pandemia ha compartido un video para anunciar lo que se viene este año.

A pesar de que el video no dura más de 3 minutos, muestra grandes rostros del cine, lo que tiene a los amantes de las películas ansiosos por sus estrenos.

Los estrenos

Se trata de títulos variados ya que hay de todos los géneros y tramas. Desde producciones de amor, al terror más grande que podríamos sentir. Todo esto para poder disfrutar en la comodidad del hogar.

En el video promocional de las películas se destacan títulos como «Don’t Look Up», protagonizada por los ganadores del Oscar y actores de Hollywood, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. También se aprecia el elenco estelar que incluye a Ariana Grande, Timothée Chalamet, Matthew Perry, Meryl Streep y más.

Una de las próximas películas que presenta Netflix es «Malcolm & Marie», que será estrenada a inicios de febrero y es dirigida por el director y guionista de «Euphoria», Sam Levinson, protagonizada por Zendaya y John David Washington

La plataforma también confirmó las últimas entrega de las sagas románticas «El stand de los besos» y «A Todos los Chicos». Películas esperadas por todos los fans del romance y la comedia.

También se destacan cintas como «Army of The Dead», la próxima película de Zack Snyder, «Red Notice», «Tick, tick… BOOM!», «Escape from the Spiderhead» y «Thunder Force».

Estas son algunas de las películas que estrenaran este año en la plataforma. Sin duda Netflix sorprendió a todos, con estos avances de las filmaciones, ya que, algunas ni si quiera tienen tráiler.