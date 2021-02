Error de continuidad de Los Simpson estuvo a simple vista todo el tiempo

Los errores en la temporalidad en la serie de «Los Simpson» no son una novedad, aun así es interesante descubrir cuáles son.

Para ninguno de los que nos consideramos fanáticos de Los Simpson es una novedad que hayan errores en la continuidad de la serie.

Más de alguna vez hemos podido observar que cuando hacen capítulos donde se muestran recuerdos donde Bart y Lisa eran pequeños, hay fotos de Maggie colgadas en la pared, pese a que en el año en el que están, Maggie no estaba.

Sin embargo, hay algunos que saltan a la vista pero no nos hemos dado cuenta.

Aquí te contamos de uno que probablemente no te habías percatado (y si lo habías hecho finge sorpresa -léase con voz de Homero-).

Y no, esta vez el error no es con Maggie, esta vez se trata de Marge.

Como recordarán en la sexta temporada de Los Simpson, hay un capítulo donde Marge tiene miedo a volar.

En el capítulo Homero se gana unos pasajes, luego de haberse hecho pasar por un piloto de avión y haberse visto obligado a conducir dicho avión. Sin embargo, como no sabía nada de lo que hacía apretó un botón que guardaba las ruedas de la aeronave y está se cae al piso.

Como medida para evitar aerolíneas Payaso sea el hazmerreir de la industria, el dueño le regala a Homero unos pasajes de avión.

Cuando Homero les cuenta esta noticia a la familia, Bart, Lisa y Maggie quedan felices, no obstante, Marge no es muy optimista y pone la tonta excusa de decir que están en el tiempo de ordenar la casa y que no quiere ir.

Finalmente, la convencen pero antes de que despegue el avión a Marge le da un ataque de pánico donde le confiesa a Homero que tiene miedo a volar.

Cuento corto Marge va a terapia y ahí descubre varios episodios de su vida que pueden ser los culpables de su miedo. Y finalmente logra superarlo, aunque el vuelo termina medio accidentado.

Error en el tiempo

Como ya les contábamos más arriba, este capítulo se desarrolló en la sexta temporada. Sin embargo, en la tercera temporada, cuando Lisa viaja a Washington por el concurso de los discursos, Marge viaja en avión, si tal y como leyeron se sube al avión y no presenta ningún miedo.

¿Hay lógica en esto? No lo sabemos, solo sabemos que Los Simpson lo hicieron de nuevo. (Lo dije o lo pensé).