Revisa aquí cómo se realizó la alfombra roja de los Premios Oscar 2021

Este domingo a las 20.00 horas se realizarán los Premios Oscar 2021.

Este año todo será distinto por la pandemia, pero de todas formas el evento se llevará a cabo con glamour pero con todas las medidas sanitarias necesarias.

LOS FAVORITOS DE ESTE AÑO

Debemos destacar que ‘Mank‘ es la película con más nominaciones (10 categorías) . Eso sí hay que recordar que la cinta ‘Nomadland‘ parte como gran favorita con seis opciones a la estatuilla.

Además hay otras producciones que se la jugarán por quedarse con el reconocimiento como Mejor Película son: ‘El padre’, ‘Judas and the Black Messiah’, ‘Minari’, ‘Una joven prometedora’, ‘Sound of Metal’ y ‘El juicio de los 7 de Chicago’.

Y si bien en esta versión todo será distinto por el coronavirus, este evento ha contado con la clásica alfombra roja.

Revisa aquí como se realizó la ceremonia:

LA NOMINACIÓN DE EL AGENTE TOPO

Recordemos que la producción chilena El Agente Topo compite como mejor documental. Por este motivo muchos esperamos con ansias la ceremonia y deseando que este trabajo audiovisual logre ganar en su categoría.

Una figura del espectáculo que entregó su apoyo y sus buenos deseos es la actriz Daniela Vega.

Ella usó redes sociales para enviar un emotivo mensaje a Maite Alberdi y el equipo de la producción nacional, en la previa a su participación en los premios Oscar.

«Que te empapes de tu sueño y lo hagas forma. El rojo y el dorado engalanen tus pasos. Que la historia se cuente y se escriba en piedra preciosa Maite», le escribió la intérprete a la directora.

Vega fue parte de la comitiva que recibió el premio Oscar a Mejor Película Extranjera para «Una Mujer Fantástica» en 2018, e incluso pudo agradecer el premio con un breve discurso sobre el escenario.