Raffaella Carrá: repertorio calentón y clásicos bailes

Una triste noticia enlutó al mundo de la música este lunes, luego de que se informara el fallecimiento de Raffaella Carrá.

Su pareja, Sergio Japino, fue quién dio la noticia a través de un comunicado junto a la agencia italiana Ansa.

“Raffaella nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y extraordinario talento permanecerán para siempre”, expresó Japino.

Según declaró su pareja, la cantante italiana murió este lunes a las 16:20 horas (hora italiana), producto de una enfermedad que “desde hace un tiempo había atacado su cuerpo menudo, pero lleno de energía”.

“Tenía una fuerza imparable, que la llevó a la cumbre del star system mundial, una voluntad férrea que no la abandonó hasta el último minuto, haciendo que no se filtrase nada de su sufrimiento. Es el enésimo gesto de amor hacia su público y hacia los que han compartido el afecto para que su calvario personal no turbase su recuerdo luminoso”, sentenció Sergio Japino, pareja de Raffaella Carrá.

Clásicos del ayer y hoy

Sin embargo, algo que jamás pasará de moda será su música, que ha cautivado a diversas generaciones, quiénes se saben completa las letras de sus canciones.

Cada una fiel a su estilo cumple un rol en la historia criolla de Raffaella Carrá, por eso es interesante conocer el contexto de sus clásicos musicales.

“Hay que venir al sur”

Una de las canciones icónicas de la cantante italiana, especialmente por su contenido explícito de sus letras sexuales y coquetonas. Que incluso fueron censuradas en la década de los ’70.

Algunas frases como: “Sin amantes esta vida es infernal”, “Para hacer bien el amor hay que venir al sur”, “Y si te deja no lo pienses más/ búscate otro más bueno/ vuélvete a enamorar”. Dejaron una potente marca y lecciones de vida.

“Caliente, caliente”

Inolvidable este clásico, que sin querer tiene baile que más de alguno ha practicado con amigos o familia.

En esta canción se puede ver a Raffaella Carrá junto a su clásico cuerpo de baile, que era compuesto únicamente por hombres de buen cuerpo y con vestuario provocador.

“5353456”

Esta canción también está considerada como una de las clásicas de la cantante italiana. Fue escrita por Gianni Boncompagni, y tiene una historia única.

La historia en un inicio contaba la vida de una mujer que marcaba constantemente el teléfono de su enamorado, esperando que este le respondiera.

Pero fiel a su estilo tenía una letra bastante erótica que tuvo que ser cambiada en algunos países para que no existieran problemas con su difusión.