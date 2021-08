¡Habrá que esperar! «Stranger Things» confirmó que nueva temporada llegará en 2022

Una triste noticia para los fanáticos de «Stranger Things» se dio a conocer este viernes mediante un pequeño teaser compartido por Netflix.

Los fanáticos deberán esperar un año para ver la cuarta temporada de la exitosa serie, ya que serpa estrenada en 2022. Olvidando así la ilusión que había de que los personajes volvieran a escena a fin de año.

Mediante la promo que fue compartida en las redes sociales de «Stranger Things» se mostró algunas imágenes de la nueva temporada donde Hopper aparece al medio.

La tercera temporada de Stranger Things se estrenó en julio de 2019. La mayor espera hasta la fecha había sido el lapso de poco más de 20 meses entre la temporada 2 y la 3.

Lamentablemente el proceso de producción se ha demorado más de lo esperado, a eso sumándole la pandemia del Covid-19 que han afectado al rodaje «Stranger Things». De todas formas el equipo sigue grabando hasta este mes.

Los refuerzos que tendrá la temporada

Hace algunos meses en el evento Geeked Week, se dieron noticias especiales para los fanáticos de Stranger Things, ya que para esta cuarta temporada se reclutaron nuevos actores.

Una de las sorpresas fue, Amybeth McNulty, quién le dio vida a Anne, de la exitosa serie de época, «Anne With an E». Quiénes entregaron la noticia fueron los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de «Stranger Things», adelantando que la joven le dará vida a Vickie, un nuevo personaje en la serie.

Según detallaron a través de las redes sociales, el personaje de la actriz será, «una banda nerd que habla rápido y que llama la atención de uno de nuestros queridos héroes».

Pero la ex protagonista de «Anne with an E» no será la única novedad de la cuarta temporada de la serie de Netflix, ya que el cast sumará otros rostros.

– Myles Truitt alias «Patrick»: una estrella del baloncesto de Hawkins que tiene amigos, talento y una buena vida … hasta que acontecimientos impactantes hacen que su vida se salga de control.

– Regina Ting Chen, también conocida como «Sra. Kelly»: una consejera de orientación popular que se preocupa profundamente por sus estudiantes, especialmente los que más tienen dificultades.

– Grace Van Dien, también conocida como «Chrissy»: animadora principal de Hawkins y la chica más popular de la escuela. Pero debajo de la superficie aparentemente perfecta se esconde un oscuro secreto.