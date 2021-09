Con series clásicas de terror: estrenos de septiembre en Disney+

Comenzó septiembre y con ello nuevos estrenos se suman a la amplia variedad que Disney+ tiene disponible en su plataforma de streaming.

Series icónicas como «American Horror Story» estará en la biblioteca de la aplicación para pegarse una buena maratón. Además del spinoff de la película infantil «Up».

Como en Radio Activa sabemos que les gusta planificar tardes de regaloneo, con un buen picoteo para ponerse al día con el mundo de Disney+, le mostramos en exclusiva lo que podrá ver y cuándo estará disponible.

American Horror Story – Completa (01 de septiembre)

Una de las mejores series de terror de todos los tiempos.

Si no tienes claro de qué va, te vas a encontrar con temporadas que cierran arcos diferentes y con que cada una explora un género del terror con mucho acierto: fantasmas, manicomios, casas embrujadas… prácticamente de todo.

Además, tiene siempre un reparto a la altura y unos guiones extraordinarios.

Si no te has visto nada de la serie, ahora es el mejor momento, ya que la tienes completa en Disney Plus.

Star Wars Visions (22 de septiembre)

Un proyecto de animación que se aproxima al estilo anime y que tiene una pinta asombrosa.

Parece que además va a romper con muchos de los elementos clásicos de la saga con una historia alucinante que promete sorprender, ya que no están sujetos por el canon oficial de la saga.

Promete ser una de las grandes series de Disney Plus de 2021.

American Horror Story: Double Feature (22 de septiembre)

Si ya te has devorado todas las temporadas de la serie, ahora tienes más. En esta ocasión, un escritor con problemas y su familia se mudan a un pueblo costero aislado para pasar el invierno y encontrar la inspiración.

Sin embargo, una solución rápida y arriesgada tiene un montón de efectos secundarios inesperados. Lo único que debes tener en cuenta es que solo estará en inglés con subtítulos en español hasta el próximo 13 de octubre.

¿Su principal reclamo? El fichaje de Macaulay Culkin.

Y: el último hombre (22 de septiembre)

Una adaptación del cómic de Brian K. Vaughan y Pia Guerra en donde presenta un mundo posapocalíptico en el que todos los hombres han muerto… salvo uno.

En ese momento, tocará hacer todo lo posible para restaurar un equilibrio que parece imposible.

Doug y Carl (01 de septiembre)

El spinoff de Up que seguirá la historia de Carl y Doug. No es una película al uso, sino varios cortometrajes que contará en lo que han estado inmersos los fantásticos personajes de esta obra magna de Pixar.

Puedes esperar diversión, emoción y un espectáculo apropiado para todos los públicos.

Series

American Horror Story, serie completa: 1 septiembre

Bunkd T4: 1 de septiembre

Doogie Kamealoha: Una médica precoz: 8 de septiembre

Sin cita previa, serie completa: 8 de septiembre

Good Trouble T3: 15 de septiembre

Empire T6: 15 de septiembre

Star Wars Visions: 22 de septiembre

Y, el último hombre: 22 de septiembre

The Americans: 22 de septiembre

American Horror Story: Double Feature: 22 de septiembre

The Great North: 29 de septiembre

Grown-ish T2: 29 de septiembre

Malaka: 29 de septiembre

Perdóname señor: 29 de septiembre

Películas

Dug y Carl: 1 de septiembre

Depredador: 3 de septiembre

Happier Than Ever: una carta de amor a Los Ángeles: 3 de septiembre

No habrá paz para los malvados: 3 de septiembre

Wilson: 3 de septiembre

El cuerpo: 10 de septiembre

Depredador 2: 10 de septiembre

Lejos del mundanal ruido: 10 de septiembre

Veintitantos: 10 de septiembre

Nona: 17 de septiembre

Fuera de carta: 17 de septiembre

Predators: 17 de septiembre

Calvary: 17 de septiembre

Regresión: 17 de septiembre

Abraham Lincoln: Cazador de vampiros: 24 de septiembre

The Predator: 24 de septiembre

Drive: 24 de septiembre

Tadeo Jones 2: El secreto del rey Midas: 24 de septiembre

Documentales