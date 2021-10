Karla Melo conversó en exclusiva con Central Radio Activa

La reconocida actriz entregó detalles de su nueva canción denominada «Voh no sabí querer».

Una entretenida conversación tuvo nuestro querido Daniel «Huevo» Fuenzalida en Central Radio Activa, que va de lunes a viernes, de 09.00 a las 12.00 horas. Es que el estudio de la 92.5 recibió a Karla Melo, quién llegó a contar sus novedades.

La reconocida actriz le dio el vamos a su carrera musical en solitario, con el lanzamiento de su primer single denominado «Voh no sabí querer». Frase de su mítico personaje Flavia de la serie nacional «El Reemplazante». «Estoy muy contenta anoche lancé mi canción, el videoclip que lo pueden ver en Youtube y la verdad es que estoy cumpliendo un sueño», contó la chiquilla.

Respecto a peculiar nombre de su canción, Karla Melo contó que la frase se transformó en parte de su vida, tanto así que hasta creo un emprendimiento con ella. «La verdad es que esta frase me ha marcó en la vida, cambió mi vida. Por la serie «El Reemplazante», la gente la hizo conocida, hicieron memes, me los mandaban y yo me hice hasta una polera», comentó la actriz.

«Antes de todo esto de la música yo vendí poleras con esta frase, porque ya era mucho lo que la gente me escribía sobre todo las mujeres. Entonces pensé ‘tengo que hacer algo con esto’ y vendí. Y ahora lo voy hacer de nuevo», agregó.

Sobre los orígenes de la canción, Karla Melo la definió como una ‘cumbiatón’ ritmo que la identifica. Además, soltó que fueron varios artistas de la escena nacional quiénes la ayudar con esta nueva apuesta musical.

«Yo digo que es una cumbia reguetón, cumbiatón. Es que a mi me gusta mucho la cumbia, de hecho estuve en una banda de cumbia ranchera, y el reguetón a mi me encanta. Dije necesito mezclar estas dos cosas, y ahí nació ‘voh no sabí querer'», expresó Melo.

«A mi me gusta mucho Movimiento Original, entonces empecé a buscar quién le hace las canciones. Ahí conocí a Siene Music, nos juntamos y nació la canción. Además, los chiquillos de ‘La Combo Tortuga’ que son como mis hermanos me hicieron los arreglos, por la buena onda«, sentenció la actriz.

A través de su Instagram Karla Melo realizó una transmisión en vivo en la que compartió la entrevista de Radio Activa, quién fue la primera en darle la bienvenida en este debut musical.

Revisa aquí el video de «Voh no sabí querer»: