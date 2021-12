Karla Melo celebra el amor entre mujeres con «Pan Pan, Vino Vino»

La actriz Karla Melo, reconocida por su trayectoria tanto en televisión como en teatro nacional, sigue sumando hitos en su aventura como cantante. Hoy nos presenta “Pan Pan, Vino Vino”, canción que explora el amor entre mujeres y la figura poderosa que ostenta el género femenino.

La protagonista de “El Reemplazante” ya sorprendió anteriormente con «Voh no sabí querer», canción donde tomaba el papel de villana dentro de una relación e invertía los papeles jerárquicos. Ahora su nueva canción mezcla ritmos latinos con sonidos urbanos y formará parte de su primer EP.

Para esta nueva entrega, Karla Melo usó su faceta en la actuación para comenzar a abrir nuevos espacios creativos: “En mi mente creé a esta mujer que tiene por primera vez una experiencia con otra persona de su mismo sexo. Está un poco aburrida de los hombres, de que no la entiendan y le den lo que quiere. Dejó los prejuicios de lado y se entregó. Descubrió un mundo nuevo lleno de placer, mujeres y hermosura. Me mueve crear canciones desde personajes que me gustaría hacer, con historias que yo misma escribo”.

Sorprendió con su videoclip

Por otra parte, hay que destacar que el video de “Pan Pan, Vino Vino” fue totalmente autogestionado por Karla Melo y presenta una narrativa única; mostrándonos a féminas íconos de nuestra historia y cómo fueron perseguidas por sus ideales y formas de ver la vida.

El clip estuvo a cargo de Rocío Huerta, directora con la cual la actriz ya había trabajado en “El Reemplazante”. “La conozco hace muchos años. En ese tiempo ella era asistente (de dirección) y hoy la encuentro haciendo videos. Fue parte de mi primera pega importante, nos juntamos y todo fluyó. Me leyó perfectamente lo que quería», comentó Karla Melo.

En cuanto a la temática, la intérprete quiso inspirarse “en mujeres poderosas de la historia, partiendo en Eva, pasando por María Antonieta y llegando hasta Juana de Arco. Tristemente, todas tuvieron un final trágico. Sin embargo, dejaron un tremendo legado que se mantiene vigente hasta la actualidad”.

La canción de “Pan Pan, Vino Vino” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, mientras que el video está en la cuenta de YouTube de Karla Melo.

Revisa aquí el videoclip: