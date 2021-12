¿Kiee? Pablo Chill-E lanzó dura crítica al proceso de vacunación: «No lo hago pa’ hablar we…»

No cabe la menor duda que una de las personas que más problemas ha tenido en medio de la pandemia es Pablo Chill-E, especialmente por no cumplir las normas sanitarias en el tiempo más crítico. Y ahora vuelve hacer noticia por su postura respecto al proceso de vacunación.

El artista urbano publicó una gran cantidad de videos en su cuenta de Instagram, donde entregó su visión respecto al proceso de vacunación que está viviendo el país para enfrentar el Covid-19.

«Oye, no se pongan la vacuna cul… La vacuna es pa’ matar gente, no pa’ salvarla, así que anden ‘vios’ con eso», inició Pablo Chill-E.

«Yo cometí el gran error de vacunarme dos veces, las dos vacunas cul.. pa’ tener el pase cul… pa’ poder entrar a lugares cul… Pero ahora estoy terrible arrepentido, no estoy ni ahí. Ya no voy a meterme más hue.. que afecten a mi cuerpo, hue… que no son del cuerpo», agregó.

«Así que piensen antes de hacerlo, por favor. Si pa’ que po hay evidencia, hay base de que las vacunas cul… no han servido para nada. A una gente le a echo mal, le ha dado trombosis, arritmia cardiaca. Pónganse vios, yo no lo hago pa’ hablar we… siento que me sigue mucha gente y puedo ponerlos vios», aseguró el cantante de música urbana.

Aglomeraciones en fiestas de fin de año

Por otra parte, Pablo Chill-E también realizó una crítica a las aglomeraciones que hubieron en diversos centros comerciales del país, producto de las fiestas de fin de año.

«Encerraron a la gente hace terrible poco y en la Navidad estaban los mall’s cul.. repletos, llenos de gente. Y ahí en las noticias nunca salió que hubo algún contagio, porque era Navidad. Pa’ que los weo… salieran a gastar plata. Ahora en verano capaz que sea la misma hue… capaz que nos vuelvan a encerrar», expresó.

«Los del Gobierno son terrible amarico… y los de este Gobierno también ya que son un títere de otros Gobiernos, de otros países que son los que controlan el mundo. Una reflexión…», sentenció Pablo Chill-E.

Finalmente, los registros compartidos por el artista urbano fueron eliminados de su red social. Y según el mismo explicó en su Instagram, esto habría sido producto de sus mensajes antivacunas.