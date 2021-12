¡Paabre! Miguel Bosé sigue con postura antivacunas: «Son la marca de la bestia»

Nuevamente Miguel Bosé se encuentra en la palestra mediática tras seguir con su postura antivacunas producto de la crisis sanitaria del Covid-19 y compartirla en medios de comunicación.

El cantante español habló sobre la nueva variante de Ómicron que afecta a su país, que por estos días volvió al uso de mascarilla obligatoria en exteriores, como una forma de combatir la pandemia.

Miguel Bosé fue entrevistado en el programa argentino «Viviana con vos» de la cadena televisiva A24, espacio donde fue consultado sobre sus últimas opiniones respecto a la pandemia. “Me encierran, me secuestran pero sigo con mi vida”.

No está ni ahí con Ómicron

Por otra parte, al ser consultado respecto a una nueva cuarentena producto de la situación país, el español aseguró que, «la ómicron es tan grave que hoy por hoy en los países más grandes hay mortalidad cero por esta variante; es tan absurdo lo que están planteando y esa narrativa se les acaba”.

«Esto se acaba pero vienen nuevas maldades, porque este experimento se les está acabando y van a salir con la hambruna o cambio climático», agregó Miguel Bosé.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que el interprete de «Amante bandido»; también tuvo palabras para a vacuna contra el Covid-19 que se ha estado poniendo en varios países del mundo. En ese instante el español la calificó como «la marca de la bestia».

“Yo estoy del lado de la verdad y la verdad es que nos quieren matar a todos con esas vacunas, los primeros que caerán son los que ya tienen la marca de la bestia; los gobiernos no nos protegen, me atacan día y noche, me secuestran y niegan mi profesión, en estos dos años que me encerraron pues escribí un libro”, respondió Miguel Bosé.

Cabe destacar que el cantante se encontraba en su domicilio ubicado en México al momento de brindar la entrevista a Viviana Canosa. Con esta ocasión ya son varias en las cuales muestra su postura antivacunas; desde 2020 en el cual recalcó “a veces me pongo la mascarilla, pero tengo un documento por el que estoy exento”.