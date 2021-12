Pero cómo: Naya Fácil volvió de Estados Unidos y pilló la escoba en su casa

Sin lugar a dudas las aventuras de Naya Fácil por medio de su red social son de los favoritos de los cibernautas, ya que la chiquilla tiene historias por montón.

Así lo ha evidenciado en las últimas horas donde mostró como fue todo su regreso luego de su viaje a Estados Unidos, donde no solo recorrió Nueva York y Miami. Sino también tuvo conflictos con uno de sus acompañantes.

Si bien Naya Fácil llegó bien a Chile y mostró todo el protocolo que tuvo que hacer al ingresar al país, su felicidad se acabó rápidamente. Al ingresar a su casa lo hizo con una cara de alegría, pero esta pasó rápidamente a la de sorpresa, angustia y preocupación, puesto que se dio cuenta que había dejado su refrigerador abierto ¡Tal cual lee, una tragedia para las soas!

Según las imágenes que Naya Fácil grabó y compartió en Instagram, el hecho de haber olvidado cerrar este electrodoméstico significó varios alimentos se descongelaran, derritieran y mancharan el piso del hogar.

“Chiquillos, ohhh, se me descongelaron unas cosas y me tienen la cagada en el suelo…está pasado… como que se avinagró”, fueron parte de las palabras de la joven.

Finalmente, Naya Fácil logró ordenar su casa y limpiar el piso que fue el que se vio más perjudicado producto del descuido de la chiquilla.

Revisa aquí algunos registros:

Las vacaciones de Naya Fácil

El viaje que tuvo Naya Fácil a Estados Unidos le hizo vivir distintas emociones. Algunas alegres y referentes a la felicidad que da conocer nuevos países y lugares, así como otras más lamentables como la funa que le hizo a un amigo suyo.

De todas formas, según nuestra radio hermana FMDos, la influencer reveló parte de su experiencia.

«Mañana en la mañana me voy a Chile, este viaje me enseñó tantas cosas. No creer que hay amistades para siempre, aprendí a valorar mi casa, mis cosas, mi país. Aprendí a ver otras culturas y tener un pensamiento más libre y relajado», comentó.

«Acá en Nueva York nadie se preocupa por nada ni por nadie, ni siquiera por la pandemia que hay, es como en otro mundo, de verdad estoy agradecida de la vida por poder ver otras realidades», añadió Naya Fácil hace un tiempo según el medio antes mencionado.