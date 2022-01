«Ay hueo… no te metai»: Kathy Orellana se tiró con todo contra su hermano y cuñada

Otra vez Kathy Orellana lanzó su ira contra su familia, es que al parecer no hay mucha buena onda entre su hermano y su pareja. Así lo evidenció por medio de un video en su red social.

La morenaza de Rancagua aprovechó su cuenta de Instagram para comentarle a sus 112 mil seguidores que las cosas con algunos familiares todavía no andan bien.

En medio de la madrugada, Kathy Orellana lazó un video contra su cuñada, pero al parecer un llamado hizo que esta bajara el video de su red. Sin embargo, se lanzó contra la censura de su hermano.

“Que risa me da mi hermano llamándome ‘ay hueo… no te metai con mi mina’, entonces que no se meta ella conmigo po’ hue…”, le dijo la cantante a su hermano.

Luego, Kathy Orellana al parecer recibió un comentario que no se sabe si fue de algún seguidor o de su mismo hermano comentándole que parecía que estaba bajo los efectos de la marihuana.

Ante esto, Kathy Orrelana respondió con: «Y abre los ojos y toda la hue…¿Qué tanta hue…?, todo Chile fuma marihuana, todo Chile y le dan color”.

Ya había peleado con su familia

A través de una serie de videos compartidos en su cuenta de Instagram, la «morenaza de Rancagua» aprovechó la ocasión para delatar algunas actitudes de su clan familia, cuando ella estaba en su peak de fama.

“Me importa un reverendo pi… toda mi familia porque son todos unos we… interesados. Cuando yo estaba en ‘Rojo’ llegaban todos los we** al asado; mi tía, mi tío, pero ahora los giles cul** no son cahuineros, no son nada, se hacen los weo.. giles cul… interesados”, comenzó diciendo Kathy Orellana en las polémicas stories contra su familia.

“Todos los weo…, porque todos son unos interesados de mierda, hace mucho tiempo no comparto con nadie de mi familia, lo peor es que todos le prestan ropa a mi mamá, porque mi mamá les presta plata”, agregó.

Finalmente, Kathy Orellana expresó que todos sus familiares eran mala onda con ella. “Después todos preguntan Kathy qué te pasa, si imagínate que en mi propia familia me flagelan, son todos tan bastardos (…) la capacidad de cara de raja de unos tíos que tengo”, prosiguió la ex Discípulo del Chef.